Российский футболист подло ударил соперника во Франции (видео)

Российский футболист проявил агрессию на поле

Полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин получил прямую красную карточку за подлый удар соперника по ноге. Именно из-за обнимашек с Головиным хавбек сборной Украины Руслан Малиновский угодил в скандал.

В матче 17-го тура французской Лиги 1 "Тулуза" — "Монако" (1:2) Головин подло ударил соперника на глазах арбитра. Об этом сообщает "Телеграф".

При счете 1:2 в начале второго тайма игрок хозяев Арон Доннум нарушил правила на россиянине. Головин так рассердился, что не придумал ничего лучшего, чем ударить ногой соперника. Рефери все видел и показал россиянину прямую красную карточку. В итоге команды больше не забивали.

Видеообзор матча "Тулуза" — "Монако":

Нарушение Головина смотреть с 3:34

Головин присоединился к "Монако" в 2018 году. В текущем сезоне на счету 27-летнего хавбека 5 голов и 2 результативные передачи в 15 матчах за "Монако". Монегаски идут на 3-м месте в турнирной таблице Лиги 1.

Ранее сообщалось, что российский футбол прекратит попытки перейти в Азию из-за позиции ФИФА.

Накануне сборная РФ по футболу договорилась провести товарищеский поединок против Сербии.