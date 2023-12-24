"Обуза": В Англии призвали убрать Зинченко после матча с "Ливерпулем" (видео)

Украинец провалил важный поединок

В субботу, 23 декабря, в рамках матча 18-го тура чемпионата Англии сезона 2023/24 состоялся топ-матч "Арсенал" – "Ливерпуль" (1:1). Накануне защитник Канониров Александр Зинченко восхитил сеть необычным финтом.

На этот раз "Зина" провел нелучшую игру, за что на игрока с критикой наехал бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл. Об этом сообщает football.london.

"Нужно убрать Зинченко, нужно посмотреть на скамейку запасных. Он – это обуза. Снова теряет мяч против такого игрока, как Салах, у которого топ-уровень. Что он делает, пытаясь так играть на своей половине поля? В такой атмосфере и в такого типа матче", – заявил Невилл.

Отметим, "Ливерпуль" забил свой гол именно из-за ошибки украинца, которого с легкостью прошел Мохаммед Салах. В текущем сезоне Зинченко провел 23 матча на клубном уровне, отличившись голом и ассистом.

Ранее сообщалось, что Зинченко хотел стать актером, если бы не вышло с карьерой футболиста.

Напомним, Зинченко угодил в скандал, сделав публичное заявление о войне в Секторе Газа.