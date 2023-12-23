Футболистка забыла одеть шорты: в Бундеслиге произошел конфуз с заменой (видео)
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Забавный момент попал в трансляцию игры
Женский футбол с каждым годом становится все популярнее и популярнее. Этому способствует и внимание СМИ к мельчайшим деталям.
В матче женской Бундеслиги (высший дивизион чемпионата Германии, — Ред.) футболистка "Баварии" Джулия Гвинн угодила в нелепую ситуацию. Об этом сообщает "Телеграф".
В поединке 10-го тура против аутсайдера лиги "Нюрнберга" Джулия находилась на скамейке запасных. Во втором тайме тренер хотел выпустить Гвинн на поле, однако та забыла надеть шорты. Девушка молниеносно побежала в раздевалку, чтобы переодеться, и на 62-й минуте заменила Катарину Нашенвенг. В итоге встреча завершилась со счетом 1:1, однако данный конфуз наверняка останется в истории футбола.
Добавим, что "Бавария" идет на втором месте в турнирной таблице женского чемпионата Германии, отставая от "Вольфсбурга" на одно очко. "Нюрнберг" находится в зоне вылета.
Ранее сообщалось, что в матче женского чемпионата Нидерландов по футболу зрители стали свидетелями невероятного взятия ворот со штрафного удара.
Напомним, футболистка "Динамо" забила невероятный гол прямым ударом со штрафного.