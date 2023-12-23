Залужному подарили футболку с необычным автографом Месси (фото)

Лучший футболист мира подписал футболку для "железного генерала"

Харьковский бизнесмен и теннисный меценат Юрий Сапронов рассказал о своей встрече с главнокомандующим ВСУ генералом Валерием Залужным, в кабинете которого недавно обнаружили прослушку.

Соответсвующее заявление Сапронова доступно на его странице в Facebook. Юрий подарил генералу футболку знаменитого аргентинского футболиста Лионеля Месси, который лично подписал ее. Бизнесмен вышел на 8-кратного обладателя "Золотого мяча" через футболиста Сергея Кривцова, который выступает с Месси за один клуб — ""Интер" Майами.

"Имел честь встретиться и поговорить вчера с мудрым генералом. С Человеческим генералом. Не в первый раз, хотелось бы чаще, но не злоупотребляю. Затем, после победы буду хвастаться фото. Оказывается, план ВСУ на 2024 год висит на самом видном месте. Я ничего не просил, ничего не подписывал. Слушал, слушал и слушал…

Да, передал Валерию Федоровичу игровую футболку с подписью Месси. Когда я был в Майами, я обычно был на матчах Интера Майами, и благодаря нашему Сергею Кривцову, конечно, проник на тренировку. Лео с уважением подписал.

Спасибо, господин Генерал, за то, что Вы есть в Украине. Честь и Уважение! Будет тебе, враже, как Залужный скажет!", — написал Сапронов, который прикрепил к посту фото футболки с подписью Месси.

"Валерию", — написал Лионель на футболке.

Юрий Сапронов подарил Валерию Залужному футболку с подписью Лионеля Месси

Юрий Сапронов рассказал о встрече с Валерием Залужным

Ранее Сапронов жестко критиковал работу главы НОК Украины Вадима Гутцайта. К слову, Гутцайт потерял свой пост в министерстве.