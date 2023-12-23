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Залужному подарували футболку із незвичайним автографом Мессі (фото)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Валерію Залужному подарували футболку з автографом Ліонеля Мессі Новина оновлена 23 грудня 2023, 12:13
Валерію Залужному подарували футболку з автографом Ліонеля Мессі. Фото facebook.com/CinCAFU, facebook.com/sapronov.yuri

Найкращий футболіст світу підписав футболку для "залізного генерала"

Харківський бізнесмен та тенісний меценат Юрій Сапронов розповів про свою зустріч з головнокомандувачем ЗСУ генералом Валерієм Залужним, у кабінеті якого нещодавно виявили прослушку.

Відповідна заява Сапронова доступна на його сторінці у Facebook. Юрій подарував генералу футболку знаменитого аргентинського футболіста Ліонеля Мессі, який особисто підписав її. Бізнесмен вийшов на 8-разового володаря "Золотого м’яча" через футболіста Сергія Кривцова, який виступає з Мессі за один клуб — "Інтер" Маямі.

"Мав честь зустрітися та поговорити вчора з мудрим генералом. З Людським генералом. Не вперше, хотілося б частіше, але не зловживаю. Потім, після перемоги буду хвалитися фото. Виявляється, що план ЗСУ на 2024 рік висить на самому видному місці. Я нічого не просив, нічого не підписував. Слухав, слухав та слухав…

Так, передав Валерію Федоровичу ігрову футболку з підписом Мессі. Коли я був у Маямі, я звичайно був на матчах Інтера Маямі, і завдяки нашому Сергію Кривцову, звичайно, проник на тренування. Лео з повагою підписав.

Дякуємо, пан Генерал, за те що Ви є в України. Честь і Повага! Буде тобі враже, як Залужний скаже!", — написав Сапронов, який прикріпив до публікації фото футболки з підписом Мессі.

"Валерію", — написав Ліонель на футболці.

Юрій Сапронов подарував Валерію Залужному футболку з підписом Ліонеля Мессі
Юрій Сапронов подарував Валерію Залужному футболку з підписом Ліонеля Мессі
Юрій Сапронов розповів про зустріч із Валерієм Залужним
Юрій Сапронов розповів про зустріч із Валерієм Залужним

Раніше Сапронов жорстко критикував роботу глави НОК України Вадима Гутцайта. До речі, Гутцайт втратив свою посаду в міністерстві.

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#Футбол #Юрій Сапронов #Ліонель Мессі