Залужному подарували футболку із незвичайним автографом Мессі (фото)

Найкращий футболіст світу підписав футболку для "залізного генерала"

Харківський бізнесмен та тенісний меценат Юрій Сапронов розповів про свою зустріч з головнокомандувачем ЗСУ генералом Валерієм Залужним, у кабінеті якого нещодавно виявили прослушку.

Відповідна заява Сапронова доступна на його сторінці у Facebook. Юрій подарував генералу футболку знаменитого аргентинського футболіста Ліонеля Мессі, який особисто підписав її. Бізнесмен вийшов на 8-разового володаря "Золотого м’яча" через футболіста Сергія Кривцова, який виступає з Мессі за один клуб — "Інтер" Маямі.

"Мав честь зустрітися та поговорити вчора з мудрим генералом. З Людським генералом. Не вперше, хотілося б частіше, але не зловживаю. Потім, після перемоги буду хвалитися фото. Виявляється, що план ЗСУ на 2024 рік висить на самому видному місці. Я нічого не просив, нічого не підписував. Слухав, слухав та слухав…

Так, передав Валерію Федоровичу ігрову футболку з підписом Мессі. Коли я був у Маямі, я звичайно був на матчах Інтера Маямі, і завдяки нашому Сергію Кривцову, звичайно, проник на тренування. Лео з повагою підписав.

Дякуємо, пан Генерал, за те що Ви є в України. Честь і Повага! Буде тобі враже, як Залужний скаже!", — написав Сапронов, який прикріпив до публікації фото футболки з підписом Мессі.

"Валерію", — написав Ліонель на футболці.

Юрій Сапронов подарував Валерію Залужному футболку з підписом Ліонеля Мессі

Юрій Сапронов розповів про зустріч із Валерієм Залужним

Раніше Сапронов жорстко критикував роботу глави НОК України Вадима Гутцайта. До речі, Гутцайт втратив свою посаду в міністерстві.