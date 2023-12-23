Футболістка забула одягнути шорти: у Бундеслізі стався конфуз із заміною (відео)

Кумедний момент потрапив у трансляцію гри

Жіночий футбол з кожним роком стає все популярнішим і популярнішим. Цьому сприяє й увага ЗМІ до найдрібніших деталей.

У матчі жіночої Бундесліги (вищий дивізіон чемпіонату Німеччини — Ред.) футболістка "Баварії" Джулія Гвінн потрапила в безглузду ситуацію. Про це повідомляє "Телеграф".

У поєдинку 10-го туру проти аутсайдера ліги "Нюрнберга" Джулія перебувала на лаві запасних. У другому таймі тренер хотів випустити Гвінн на поле, проте та забула надіти шорти. Дівчина блискавично побігла у роздягальню, щоб переодягнутися, і на 62-й хвилині замінила Катаріну Нашенвенг. У підсумку зустріч завершилася з рахунком 1:1, проте цей конфуз, напевно, залишиться в історії футболу.

Додамо, що "Баварія" йде на другому місці у турнірній таблиці жіночого чемпіонату Німеччини, відстаючи від "Вольфсбурга" на одне очко. "Нюрнберг" знаходиться у зоні вильоту.

Раніше повідомлялося, що у матчі жіночого чемпіонату Нідерландів з футболу глядачі стали свідками неймовірного взяття воріт зі штрафного удару.

Нагадаємо, футболістка "Динамо" забила неймовірний гол прямим ударом зі штрафного.