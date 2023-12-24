"Варіантів немає": відомий російський футболіст розповів, коли РФ повернеться у футбол

Знаменитий російський футболіст, схоже, розуміє, що відбувається у світі

Колишній футболіст лондонського "Арсеналу" та збірної Росії Андрій Аршавін вважає, що російський футбол повернеться на міжнародну арену лише після закінчення війни в Україні. УЄФА та ФІФА відсторонили всі російські клуби та збірні після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Відповідний коментар Аршавіна наводить sport-weekend.com. Крім того, колишній форвард вважає за правильне рішення Російського футбольного союзу (РФС) залишитися в Європі.

– А ідею переходу російського футболу до Азії схвалюєте?

– Особисто я проти. Плюсів не бачу. Головний мінус у тому, що європейські клуби сильніші, і Ліга чемпіонів значно розкрученіша, ніж азійська.

– Як скоро, на вашу думку, може відбутися повернення російських клубів до євротурнірів?

– Поки СВО йде, гадаю, варіантів немає. Але потім ми, напевно, знову гратимемо в європейських турнірах, – сказав Аршавін.

Нагадаємо, УЄФА намагався повернути на міжнародну арену юнацькі команди РФ, проте під тиском європейських країн Союз скасував своє рішення.