Макгрегор хвилину діставав Роналду: реакція футболіста стала мемом (відео)

Зіркові гості трохи поспілкувалися під час шоу

В Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбувся грандіозний вечір професійного боксу Ентоні Джошуа (27-3, 24 KO) — Отто Валлін (26-2, 14 KO).

У ринг-сайді знайшлося місце зірковим гостям шоу — бійцю ММА Конору Макгрегору та футболісту "Аль-Насра" Кріштіану Роналду. Про це повідомляє "Телеграф".

Зірковий ірландець підсів до футболіста і щось розповідав. Португалець явно не був зацікавлений у розмові, на що вказувала його поведінка. Якоїсь миті КріРо таки посміхнувся. У мережі наголосили, що ця розмова виглядала максимально ніяково.

Шоу боксу в Ер-Ріяді порадувало вболівальників яскравими боями, шість із яких проходили у королівському дивізіоні (гевівейті). У Саудівській Аравії виступив потенційний суперник Олександра Усика хорват Філіп Хргович, який жорстко нокаутував "Вікінга". Крім того, колишній суперник українця Даніель Дюбуа вдало повернувся на ринг, достроково перемігши американського гіганта Джаррела Міллера на останніх секундах бою.

Додамо, що на шоу в Ер-Ріяді виступили два російські боксери. Арсланбек Махмудов під прапором Канади сенсаційно програв нокаутом німцю Агіту Кабаєлу, а Дмитро Бівол під прапором Киргизії побив британця Ліндона Артура у 12 раундах. У головному поєдинку андеркарда Деонтей Вайлдер без шансів поступився Джозефу Паркеру.