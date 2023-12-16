Блогер брутальним аперкотом нокаутував професійного боксера (відео)

Поєдинок завершився вже у першому раунді

У ніч із 15 на 16 грудня в Орландо (США) відбувся цікавий вечір боксу, головною подією якого став поєдинок між зіркою YouTube Джейком Полом (8–1, 5 KO) та Андре Аугустом (10–2, 5 KO).

Пол прославився своїми перемогами на ринзі над "ютуберами" та ветеранами ММА, проте професійного боксера він переміг уперше. Про це повідомляє "Телеграф".

Вже в першому раунді 26-річний блогер-боєць завдав поразки 35-річному Августу. "Ютубер", на якого підписано понад 20 млн користувачів, упіймав суперника брутальним аперкотом. Андре впав, але зумів піднятися, щоправда, рефері відразу зупинив поєдинок, побачивши стан боксера.

Відео нокауту в бою Джейк Пол — Андре Аугуст

Зазначимо, Пол здобув свою 8 перемогу на профі-ринзі. На рахунку блогера поразка від Томмі Ф’юрі, зведеного брата Тайсона Ф’юрі. Аугуст програв удруге, маючи у своєму послужному списку 10 перемог, 5 із яких нокаутом. Додаємо, що 8-раундовий поєдинок проходив у рамках першої важкої ваги.

Раніше повідомлялося, що український супертяж Андрій Новицький у першому раунді нокаутував відомого боксера.

Нагадаємо, чемпіонський бій непереможного українця Артема Далакяна перенесли на січень 2024 року.