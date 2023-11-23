Непереможний український суперваговик у першому раунді нокаутував колишнього претендента на титул (відео)

Боксер провів вдалий рік

У ніч проти четверга, 23 листопада (час київський), у Віндхемі (штат Нью-Гемпшир, США) відбувся великий вечір професійного боксу, головною подією якого став бій непереможного українського суперваговика Андрія Новицького (7-0, 6 КО). Нещодавно боксер зрадник Єгоров сховався під українським прапором на шоу в Узбекистані.

28-річний Новицький на прізвисько Rampage "Шалений" нокаутував 38-річного Сантандера Сільгадо (32-17, 26 КО) з Колумбії. Про це повідомляє "Телеграф".

Вже в першому раунді ветеран боксу Сільгадо нарвався на вбивчу двійку від українця, після чого звалився на канвас. Таким чином, небитий Новицький здобув свою сьому перемогу у профі, шосту — достроково. Сільгадо програв у 17-й раз, маючи у своєму послужному списку 32 поєдинки, а також один чемпіонський бій. У 2012 році колумбієць бився за титул WBA в 1-й важкій вазі проти росіянина Дениса Лебедєва.

Відео нокауту в бою Андрій Новицький — Сантандер Сільгадо:

Нагадаємо, Новицький дебютував на профі-ринзі в лютому 2023 року.

Раніше повідомлялося, що організатори шоу Усик — Ф’юрі нарешті назвали дату і місце бою за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.