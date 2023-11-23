Непобедимый украинский супертяж в первом раунде нокаутировал бывшего претендента на титул (видео)

Боксер провел удачный год

В ночь на четверг, 23 ноября (время киевское), в Виндхэме (штат Нью-Гэмпшир, США) состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал бой непобедимого украинского супертяжа Андрея Новицкого (7-0, 6 КО). Недавно боксер-предатель Егоров спрятался под украинским флагом на шоу в Узбекистане.

28-летний Новицкий по прозвищу Rampage "Неистовый" нокаутировал 38-летнего Сантандера Сильгадо (32-17, 26 КО) из Колумбии. Об этом сообщает "Телеграф".

Уже в первом раунде ветеран бокса Сильгадо нарвался на убийственную двойку от украинца, после чего рухнул на канвас. Таким образом, небитый Новицкий добыл свою седьмую победу в профи, шестую — досрочно. Сильгадо проиграл в 17-й раз, имея в своем послужном списке 32 поединка, а также один чемпионский бой. В 2012 году колумбиец дрался за титул WBA в 1-м тяжелом весе против россиянина Дениса Лебедева.

Видео нокаута в бою Андрей Новицкий — Сантандер Сильгадо:

Напомним, Новицкий дебютировал на профи-ринге в феврале 2023 года.

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