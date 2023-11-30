Не лише Ломаченко: ще один українець отримає шанс на титул чемпіона у легкій вазі

Поки що наші боксери у легкій вазі залишаються без поясів чемпіона.

Український боксер Денис Берінчик невдовзі може провести титульний бій. Він може вийти у ринг проти Ісака Круса.

Такий поєдинок став можливим після того, як абсолютний чемпіон у легкій вазі Девін Хейні відмовився захищати свої титули, пише ESPN. У американця в активі чотири пояси у легкій вазі — WBC, WBA, IBF та WBO.

Хейні захистив свої пояси у травні цього року, перемігши одноголосним рішенням суддів Василя Ломаченка. Тепер він змінив вагову категорію, а значить його титули залишилися вакантними.

"Я зробив усе, що міг у легкій вазі. Найважливішим для мене було організувати бій із Джервонтою Девісом, а його сторона не виявила жодного інтересу до цього поєдинку. Я переріс цей дивізіон, тому тепер я переходжу в першу напівсередню вагу, щоб стати чемпіоном. у двох дивізіонах.

А після цього бою я розраховую стати чемпіоном у трьох дивізіонах і перейти в напівсередню, якщо, звичайно, Бог дасть, я досягну успіху в цьому бою", – сказав він.

За такого розкладу Ломаченко битиметься за вакантний титул IBF з Камбососом, тоді як Берінчик вийде в ринг проти Курсу.

Раніше "Телеграф" писав про те, що український чемпіон WBO International у легкій вазі Денис Берінчик на вечорі боксу Усик-Дюбуа переміг шведа Ентоні Йігіта.