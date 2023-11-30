Не только Ломаченко: еще один украинец получит шанс на титул чемпиона в легком весе

Пока наши боксеры в легком весе остаются без поясов чемпиона

Украинский боксер Денис Беринчик в скором времени может провести титульный бой. Он может выйти в ринг против Исаака Круса.

Такой поединок стал возможным после того, как абсолютный чемпион в легком весе Дэвин Хейни отказался защищать свои титулы, пишет ESPN. У американца в активе четыре пояса в легком весе — WBC, WBA, IBF и WBO.

Хейни защитил свои пояса в мае этого года, победив единогласным решением судей Василия Ломаченко. Теперь же он сменил весовую категорию, а значит его титулы остались вакантными.

"Я сделал все, что мог в легком весе. Самым важным для меня было организовать бой с Джервонтой Дэвисом, а его сторона не проявила никакого интереса к этому поединку. Я перерос этот дивизион, поэтому теперь я перехожу в первый полусредний вес, чтобы стать чемпионом в двух дивизионах.

А после этого боя я рассчитываю стать чемпионом в трех дивизионах и перейти в полусреднюю, если, конечно, Бог даст, я добьюсь успеха в этом бою", – сказал он.

При таком раскладе Ломаченко сразится за вакантный титул IBF с Камбососом, в то время как Беринчик выйдет в ринг против Курса.

Ранее "Телеграф" писал о том, что украинский чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик на вечере бокса Усик — Дюбуа победил шведа Энтони Йигита.