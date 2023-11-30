Чемпіонський бій непереможного українця перенесли на січень

Українець проведе черговий захист титулу

Поєдинок чемпіона світу за версією WBA у найлегшій вазі (до 50,802 кг) Артема Далакяна (22-0, 15 КО) проти обов’язкового претендента Сеїго Акуї (18-2-1, 11 КО) з Японії відбудеться у січні 2024 року. Цей бій мав відбутися у 2023 році, проте його перенесли через травму хедлайнера вечора боксу.

Про це повідомив генеральний секретар Федерації боксу України Дмитро Єлісєєв на своїй сторінці у Facebook. За його словами, сторони домовились про проведення чемпіонського бою 23 січня в Осаці (Японія).

36-річний Далакян, який завоював титул чемпіона світу за версією WBA у лютому 2018 року, провів шість успішних захистів поясу. Востаннє він виходив на ринг у січні 2023 року в Англії на Арені "Вемблі", де переміг Давіда Хіменеса (12-1, 9) з Коста-Рики, завдавши тому першу поразку в кар’єрі. Це була 22 перемога Артема, 15 із яких були нокаутом.

Зазначимо, Далакян один із двох українців, які на цей час володіють чемпіонськими поясами за версією однієї з чотирьох головних боксерських організацій світу. Напередодні Олександр Усик провів захист своїх титулів у скандальному поєдинку проти британця Даніеля Дюбуа. До речі, зараз Олександр готується до поєдинку проти Тайсона Ф’юрі.