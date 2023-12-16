Блогер брутальным апперкотом нокаутировал профессионального боксера (видео)

Поединок завершился уже в первом раунде

В ночь с 15 на 16 декабря в Орландо (США) состоялся занимательный вечер бокса, главным событием которого стал поединок между звездой YouTube Джейком Полом (8–1, 5 KO) и Андре Аугустом (10–2, 5 KO).

Пол прославился своими победами на ринге над "ютуберами" и ветеранами ММА, однако профессионального боксера он победил впервые. Об этом сообщает "Телеграф".

Уже в первом раунде 26-летний блогер-боец нанес поражение 35-летнему Аугусту. "Ютубер", на которого подписано более 20 млн пользователей, поймал соперника брутальным апперкотом. Андре упал, но сумел подняться, правда, рефери тут же остановил поединок, видя состояние боксера.

Видео нокаута в бою Джейк Пол — Андре Аугуст

Отметим, Пол добыл свою 8 победу на профи-ринге. На счету блогера поражение от Томми Фьюри, сводного брата Тайсона Фьюри. Аугуст проиграл во второй раз, имея в своем послужном списке 10 побед, 5 из которых нокаутом. Добаим, что 8-раундовый поединок проходил в рамках первого тяжелого веса.

Ранее сообщалось, что украинский супертяж Андрей Новицкий в первом раунде нокаутировал известного боксера.

Напомним, чемпионский бой непобедимого украинца Артема Далакяна перенесли на январь 2024 года.