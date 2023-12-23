Найкращий боксер РФ сховався під прапором Киргизії

Бівол продовжив переможний хід

Російський боксер Дмитро Бівол на вечорі боксу в Саудівській Аравії здобув вельми непросту перемогу над британцем Ліндоном Артуром. Бій пройшов у об’єднавчому титульному поєдинку у напівважкій вазі (до 79,4 кг).

Протягом усього поєдинку росіянин діяв активніше і здобув перемогу. Незважаючи на це, бій продовжився усі 12 раундів.

Цікаво, що Бівола не представили як представника Росії – тут він виступав від Киргизстану, звідки родом і є. Як відомо, російські боксери виступають на великих турнірах під нейтральним прапором.

З першого раунду Бівол володів перевагою, яка особливо проявилася в 11-му раунді, коли росіянин відправив опонента до нокдауну.

У результаті судді одноголосним рішенням визнали 33-річного росіянина переможця. Цікаво, що ця поразка для 32-річного англійця стала другою на професійному рингу.

Раніше "Телеграф" писав про те, що раніше претендент на пояс українського чемпіона Олександра Усика за версією IBF Філіп Хргович провів бій проти австралійського боксера Марка де Морі.