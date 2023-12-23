Лучший боксер РФ спрятался под флагом Киргизии

Бивол продолжил победный ход

Российский боксер Дмитрий Бивол на вечере бокса в Саудовской Аравии добыл весьма непростую победу над британцем Линдоном Артуром. Бой прошел в объединительном титульном поединке в полутяжелом весе (до 79,4 кг).

На протяжении всего поединка россиянин действовал активнее и в итоге добыл победу. Несмотря на это, бой продлился все 12 раундов.

Интересно, что Бивола не представили как представителя России — здесь он выступал от Киргизстана, откуда родом и является. Как известно, российские боксеры выступают на крупных турнирах под нейтральным флагом.

С первого раунда Бивол владел преимуществом, которое особо проявилось в 11-м раунде, когда россиянин отправил оппонента в нокдаун.

В итоге судьи единогласным решением признали 33-летнего россиянина победителя. Интересно, что это поражения для 32-летнего англичанина стало вторым на профессиональном ринге.

Ранее "Телеграф" писал о том, что ранее претендент на пояс украинского чемпиона Александра Усика по версии IBF Филип Хргович провел бой против австралийского боксера Марка де Мори.