"Животное" брутально нокаутировал соперника и нацелился на Усика (видео)

Хорват снова показал класс

Обязательный претендент на пояс украинского чемпиона Александра Усика по версии IBF Филип Хргович провел бой против австралийского боксера Марка де Мори. Бой прошел в главном мисматче шоу.

Уже в первом раунде хорватский боксер нокаутировал соперника. Об этом сообщает "Телеграф"

Интересно, что соперник не успел толком провести ни одной атаки, в то время как хорватский "Хищник" буквально наваливался на соперника и добыл уверенную победу.

После серии неудачных атак де Мори получил правый прямой и упал на настил. Сперва ветеран продолжил бой, но вскоре его ждала серия мощных ударов возле канатов.

Очень часто де Мори разворачивался спиной к сопернику, по причине чего пропустил несколько ударов по затылку. Рефери пытался вмешаться, отчитал обоих, но при этом разрешил продолжать. Но вскоре справедливо арбитр остановил одностороннее избиение австралийца.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в Саудовской Аравии также пройдет исторический поединок за 4 пояса в супертяжелом весе между британцем и Усиком.