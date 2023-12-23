"Животное" брутально нокаутировал соперника и нацелился на Усика (видео)
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Хорват снова показал класс
Обязательный претендент на пояс украинского чемпиона Александра Усика по версии IBF Филип Хргович провел бой против австралийского боксера Марка де Мори. Бой прошел в главном мисматче шоу.
Уже в первом раунде хорватский боксер нокаутировал соперника. Об этом сообщает "Телеграф"
Интересно, что соперник не успел толком провести ни одной атаки, в то время как хорватский "Хищник" буквально наваливался на соперника и добыл уверенную победу.
После серии неудачных атак де Мори получил правый прямой и упал на настил. Сперва ветеран продолжил бой, но вскоре его ждала серия мощных ударов возле канатов.
Очень часто де Мори разворачивался спиной к сопернику, по причине чего пропустил несколько ударов по затылку. Рефери пытался вмешаться, отчитал обоих, но при этом разрешил продолжать. Но вскоре справедливо арбитр остановил одностороннее избиение австралийца.
Ранее "Телеграф" писал о том, что в Саудовской Аравии также пройдет исторический поединок за 4 пояса в супертяжелом весе между британцем и Усиком.