Джошуа - Валлин: онлайн-трансляция боя

На ринг выйдут звездные супертяжи и не только

В субботу, 23 декабря, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на Kingdom Arena состоится грандиозное шоу бокса, главным событием которого станет поединок экс-чемпиона мира британца Энтони Джошуа (26–3, 23 КО) и бывшего претендента на титул шведа Отто Валлина (26–1, 11 KO). К слову, AJ в августе избил "Северного Кошмара".

"Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию вечера бокса Джошуа — Валлин. Начало мероприятия — в 18:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция вечера бокса Энтони Джошуа — Отто Валлин (обновляется)

Накануне участники шоу провели пресс-конференцию, по итогам которой бойцы встретились лицом к лицу.

Где смотреть вечер бокса в Саудовской Аравии

В Украине официальную трансляцию поединка Джошуа — Валлин можно будет посмотреть по системе PPV (платный просмотр). Стоимость просмотра шоу в Украине — 435 грн. Также просмотр вечера бокса доступен на ESPN+, FuboTV и TNT Sports.

Промо шоу бокса 23 декабря в Саудовской Аравии

Что на кону

В главном поединке андеркарда бывший чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер встретится на ринге с бывшим обладателем титула WBO Джозефом Паркером. В случае победы и Джошуа, и Уайлдера организаторы пообещали британцу и американцу большой бой друг с другом. Кроме того, в андеркарде состоится один чемпионский бой. Россиянин Дмитрий Бивол будет защищать титулы IBO и WBA Super в полутяжелом весе в поединке против британца Линдона Артура.

Прогноз букмекеров

На победу Джошуа специалисты предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,26-1,28. У Валлина шансов значительно меньше — коэффициент 4,00-5,00. Подобные расклады аналитики дают и на поединок Уайлдер — Паркер — 1,17-1,20 против 5,50.

Андеркард шоу Джошуа — Валлин

6 из 8 поединков на вечере бокса в Эр-Рияде будут проходить в супертяжелом весе. К слову, на шоу выступит хорватский боксер Филип Хргович, который является обязательным претендентом на пояс IBF в хевивейте, которым владеет украинец Александр Усик.

Андекард шоу бокса Джошуа - Валлин

Отметим, Эр-Рияд, похоже, хочет стать столицей бокса. Именно в Саудовской Аравии состоялся большой бой Тайсон Фьюри — Франсис Нганну. Именно здесь пройдет исторический поединок за 4 пояса в супертяжелом весе между британцем и Усиком.