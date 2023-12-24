Джошуа разбил нос сопернику, тот отказался выходить на ринг (видео)

AJ победил соперника техническим нокаутом

В субботу, 23 декабря, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал супербой Энтони Джошуа (27-3, 24 KO) – Отто Валлин (26-2, 14 KO).

Поединок, проходивший на Kingdom Arena, завершился досрочной победой Джошуа. Об этом сообщает "Телеграф".

Традиционно бой начался с разведки, которую определенно выиграл Джошуа. Энтони отлично сдерживал соперника джебом, периодически нанося тому урон силовыми ударами. Швед, который не славится быстрой работой ног, был легкой мишенью для бывшего чемпиона. В пятом раунде AJ мощнейшим хуком едва не отправил оппонента в нокдаун, однако швед с разбитым носом сумел "выжить" до конца раунда. Однако на шестую 3-минутку Отто не вышел — тренер сказал "Хватит!".

Вечер бокса в Эр-Рияде состоял из 8 поединков, шесть из которых проходили в супертяжелом весе. В Саудовской Аравии выступил потенциальный соперник Александра Усика хорват Филип Хргович, который брутально нокаутировал "Викинга" из Австралии. Кроме того, бывший соперник украинца Даниель Дюбуа мощно вернулся на ринг, победив американского гиганта Джаррела Миллера.

Интересно, что на шоу в Эр-Рияде выступили два российских боксера. Арсланбек Махмудов под флагом Канады сенсационно проиграл нокаутом немцу Агиту Кабайелу, а Дмитрий Бивол под флагом Киргизии разобрался с британцем Линдоном Артуром в 12 раундах. В главном поединке андеркарда Деонтей Уайлдер умудрился проиграть Джозефу Паркеру.