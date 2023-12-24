Паркер разгромил Уайлдера в бою (видео)

Бывшие чемпионы мира встретились на ринге

В субботу, 23 декабря, в Эр-Рияде проходит грандиозный вечер профессионального бокса, в андекарде которого встретились бывшие чемпионы мира в хевивейте Деонтей Уайлдер (43-3-1, 42 KO) и Джозеф Паркер (34-3, 23 KO).

12-раундовый поединок за титулы WBC International и WBO Inter-Continental завершился победой Паркера судейским решением. Об этом сообщает "Телеграф".

Боксеры провели поединок в среднем темпе с небольшим количеством ударов. Уайлдер отдал центр ринга сопернику, выбрав тактику второго номера. А вот Паркер периодически "взрывался" и доносил до цели мощные удары с правой.

Примечательно, что длиннорукий Деонтей отлично себя чувствовал на ближней дистанции, встречая оппонента. А вот в "дальнем" бою американец практически не работал, за что и поплатился в концовке 8 раунда, когда Паркер просто заставил "Бронзового бомбардировщика" выживать в углу ринга. В итоге поединок продлился все отведенные 12 раундов, по итогам которых, новозеландский боксер разгромил звездного соперника. Итоговый счет — 118-111, 118-110 и 120-108.

Вечер бокса в Эр-Рияде состоит из 8 поединков. В главном бою шоу встретятся экс-чемпион мира Энтони Джошуа (26-3, 23 KO) и бывший претендент на титул Отто Валлин (26-1, 14 KO). Добавим, в Саудовской Аравии выступил потенциальный соперник Александра Усика Филип Хргович, который брутально нокаутировал "Викинга" из Австралии. Кроме того, бывший соперник украинца Даниель Дюбуа мощно вернулся на ринг, победив американского гиганта Джаррела Миллера.

Интересно, что на шоу в Саудовской Аравии выступили два российских боксера. Арсланбек Махмудов под флагом Канады сенсационно проиграл нокаутом немцу Агиту Кабайелу, а Дмитрий Бивол под флагом Киргизии разобрался с британцем Линдоном Артуром в 12 раундах.