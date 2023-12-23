Бывший соперник Усика нокаутировал 150-килограммового боксера (видео)

Британец добыл уверенную победу

23 декабря в Саудовской Аравии в андеркарде боев Джозефа Паркера и Деонтея Уайлдера, и Энтони Джошуа и Отто Валлина, Даниэль Дюбуа вышел в ринг против американца Джаррелла Миллера. Британский боксер добыл победу над более габаритным соперником.

Встреча завершилась победой Дюбуа техническим нокаутом. Об этом сообщает "Телеграф".

Бывший соперник Александра Усика, судя по всему, провел работу над ошибками, ведь в этом поединке он выиграл без особых проблем. Интересно, что для Миллера это было первое поражение за 27 поединков в профессиональном ринге.

Во втором раунде 150-килограммовый Миллер сумел выйти вперед, но Дюбуа все равно уверенно держался на ногах. Постепенно джебы Дюбуа сделали свое дело и габаритный Миллер устал.

В восьмом раунде Дэниел пошёл добивать свою жертву, но лишь в конце десятого раунда вмешался рефери и остановил бой.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в этот же вечер бокса обязательный претендент на пояс украинского чемпиона Александра Усика по версии IBF Филип Хргович провел бой против австралийского боксера Марка де Мори.