Колишній суперник Усика нокаутував 150-кілограмового боксера (відео)

Британець здобув впевнену перемогу

23 грудня в Саудівській Аравії в андеркарді боїв Джозефа Паркера та Деонтея Уайлдера, та Ентоні Джошуа та Отто Валліна, Даніель Дюбуа вийшов у ринг проти американця Джаррелла Міллера. Британський боксер здобув перемогу над габаритнішим суперником.

Зустріч завершилася перемогою Дюбуа технічним нокаутом. Про це повідомляє "Телеграф".

Колишній суперник Олександра Усика, зважаючи на все, провів роботу над помилками, адже в цьому поєдинку він виграв без особливих проблем. Цікаво, що для Міллера це була перша поразка за 27 поєдинків у професійному рингу.

У другому раунді 150-кілограмовий Міллер зумів вийти вперед, але Дюбуа впевнено тримався на ногах. Поступово джеби Дюбуа зробили свою справу, і габаритний Міллер втомився.

У восьмому раунді Деніел пішов добивати свою жертву, але лише наприкінці десятого раунду втрутився рефері та зупинив бій.

Раніше "Телеграф" писав про те, що цього ж вечора боксу обов’язковий претендент на пояс українського чемпіона Олександра Усика за версією IBF Філіп Хргович провів бій проти австралійського боксера Марка де Морі.