"Тварина" брутально нокаутував суперника і націлився на Усика (відео)

Хорват знову показав клас

Обов’язковий претендент на пояс українського чемпіона Олександра Усика за версією IBF Філіп Хргович провів бій проти австралійського боксера Марка де Морі. Бій пройшов у головному місматчі шоу.

Вже у першому раунді хорватський боксер нокаутував суперника. Про це повідомляє "Телеграф"

Цікаво, що суперник не встиг до ладу провести жодної атаки, тоді як хорватський "Хижак" буквально навалювався на суперника і здобув впевнену перемогу.

Після серії невдалих атак де Морі отримав праву пряму і впав на підлогу. Спочатку ветеран продовжив бій, але незабаром на нього чекала серія потужних ударів біля канатів.

Дуже часто де Морі розвертався спиною до суперника, через що пропустив кілька ударів по потилиці. Рефері намагався втрутитися, відчитав обох, але дозволив продовжувати. Але незабаром справедливо арбітр зупинив одностороннє побиття австралійця.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в Саудівській Аравії також пройде історичний поєдинок за 4 пояси у надважкій вазі між британцем та Усиком.