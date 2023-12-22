Джошуа — Валлін: онлайн-трансляція бою

На ринг вийдуть зіркові супертяжі й не тільки

У суботу, 23 грудня, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) на Kingdom Arena відбудеться грандіозне шоу боксу, головною подією якого стане поєдинок ексчемпіона світу британця Ентоні Джошуа (26–3, 23 КО) та колишнього претендента на титул шведа Отто Валліна (26-1, 11 KO). До речі, AJ у серпні побив фінського боксера

"Телеграф" проведе текстову онлайн-трансляцію вечора боксу Джошуа — Валлін. Початок заходу – о 18:00 за київським часом.

Пряма трансляція вечора боксу Ентоні Джошуа — Отто Валлін (оновлюється)

Напередодні учасники шоу провели пресконференцію, за підсумками якої бійці зустрілися віч-на-віч.

Де дивитись вечір боксу у Саудівській Аравії

В Україні офіційну трансляцію поєдинку Джошуа — Валлін можна буде переглянути системою PPV (платний перегляд). Вартість перегляду шоу в Україні – 435 грн. Також перегляд вечора боксу доступний на ESPN+, FuboTV та TNT Sports.

Промо шоу боксу 23 грудня у Саудівській Аравії

Що на кону

У головному поєдинку андеркарда колишній чемпіон світу за версією WBC Деонтей Вайлдер зустрінеться на ринзі з колишнім володарем титулу WBO Джозефом Паркером. У разі перемоги і Джошуа, і Вайлдера організатори пообіцяли британцю та американцеві великий бій один з одним. Крім того, в андеркарді відбудеться один чемпіонський бій. Росіянин Дмитро Бівол захищатиме титули IBO та WBA Super у напівважкій вазі у поєдинку проти британця Ліндона Артура.

Прогноз букмекерів

На перемогу Джошуа фахівці пропонують зробити ставку із коефіцієнтом 1,26-1,28. У Валліна шансів значно менше – коефіцієнт 4,00-5,00. Подібні розклади аналітики дають і на поєдинок Вайлдер – Паркер – 1,17-1,20 проти 5,50.

Андеркард шоу Джошуа — Валлін

6 з 8 поєдинків на вечорі боксу в Ер-Ріяді проходитимуть у надважкій вазі. До слова, на шоу виступить хорватський боксер Філіп Хргович, який є обов’язковим претендентом на пояс IBF у хевівейті, яким володіє українець Олександр Усик.

Андекард шоу боксу Джошуа — Валлін

Зазначимо, Ер-Ріяд, схоже, хоче стати столицею боксу. Саме в Саудівській Аравії відбувся великий бій Тайсон Ф'юрі — Франсіс Нганну. Саме тут пройде історичний поєдинок за 4 пояси у надважкій вазі між британцем та Усиком.