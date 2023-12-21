Джошуа — Валлін: де і коли дивитись в Україні грандіозне шоу боксу

Українські медіакомпанії не зацікавились у трансляції шоу

У суботу, 23 грудня, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) на Kingdom Arena відбудеться великий вечір професійного боксу, головною подією якого стане поєдинок ексчемпіона світу Ентоні Джошуа (26–3, 23 КО) з Великої Британії та Отто Валліна зі Швеції (26-1, 11 KO). "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію вечора боксу Джошуа — Валлін.

В Україні офіційну трансляцію поєдинку Джошуа — Валлін можна буде переглянути за системою PPV (плати за перегляд) на меді-платформі DAZN. Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Вартість перегляду шоу в Україні – 435 грн. Початок шоу боксу о 18:00 (час київський). Головний бій вечора відбудеться ближче до півночі. Також перегляд вечора боксу доступний на ESPN+, FuboTV та TNT Sports.

Додамо, що організатори постаралися на славу, запросивши на шоу чимало знаменитих боксерів, зокрема супертяжів. Андеркард сяє суперзірками світової величини.

Кард шоу Джошуа — Валлін

Ентоні Джошуа (26-3, 23 KO) — Отто Валлін (26-1, 14 KO)

Деонтей Вайлдер (43-2-1, 42 KO) – Джозеф Паркер (33-3, 23 KO)

Дмитро Бівол (21-0, 11 KO) – Ліндон Артур (23-1, 16 KO)

Даніель Дюбуа (19-2, 18 KO) – Джаррелл Міллер (26-0-1, 22 KO)

Джей Опетая (23-0, 18 KO) — Елліс Зорро (17-0, 7 KO)

Філіп Хргович (16-0, 13 KO) – Марк де Морі (41-2-2, 36 KO)

Арсланбек Махмудов (18-0, 17 KO) — Агіт Кабайєл (23-0, 15 KO)

Френк Санчес (23-0, 16 KO) – Джуніор Фа (20-2, 11 KO)

Промо шоу боксу 23 грудня у Саудівській Аравії

Нагадаємо, Ер-Ріяд перетворюється в Мекку боксу. Нещодавно тут Франсін Нганну ледь не побив Тайсон Ф’юрі, а в лютому 2024 року Циганський король тут проведе чемпіонський поєдинок проти українця Олександра Усика.