Український боксер розгромив "Кота" на ринзі (відео)

Українець проживає та виступає в Італії

У суботу, 16 грудня, у Турині (Італія) український боксер напівсередньої ваги Максим Продан (22-2-1, 16 КО) успішно повернувся на ринг після 9-місячного простою. У березні Продан отримав дострокову перемогу на вечорі боксу в італійському Мілані.

У Турині 30-річний Максим побив 30-річного аргентинського боксера Мігеля Чезаріо Антіна (20-13-1, 8 КО) на прізвисько "Кіт".

8-раундовий поєдинок тривав усю дистанцію і завершився перемогою українця одноголосним рішенням суддів. Підсумковий рахунок — 79-75 та 77-75 двічі. Таким чином, Максим здобув сою 22 перемогу в профі, маючи на своєму рахунку 2 поразки та нічию. Мігель програв у 13-й раз, маючи у своєму послужному списку 20 перемогу та нічию.

Відео бою Максим Продан — Мігель Чезаріо Антін

Нагадаємо, у вересні 2021 року Продан зустрівся на ринзі з албанським боксером, який неналежним чином поводився на дуелі поглядів. На жаль, українець не зумів дати урок супернику в андеркарді шоу Ентоні Джошуа — Олександр Усик. У реванші Усик знову переміг AJ, вперше захистивши чемпіонські пояси у гевівейті.