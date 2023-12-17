Украинский боксер разгромил "Кота" на ринге (видео)

Украинец проживает и выступает в Италии

В субботу, 16 декабря, в Турине (Италия) украинский боксер полусреднего веса Максим Продан (22-2-1, 16 КО) успешно вернулся на ринг после 9-месяченого простоя. В марте Продан одержал досрочную победу на вечере бокса в итальянском Милане.

В Турине 30-летний Максим побил 30-летнего аргентинского боксера Мигеля Чезарио Антина (20-13-1, 8 КО) по прозвищу "Кот".

8-раундовых поединок продлился всю дистанцию и завершился победой украинца единогласным решением судей. Итоговый счет — 79-75 и 77-75 дважды. Таким образом, Максим добыл сою 22 победу в профи, имея на сове счету 2 поражения и ничью. Мигель проиграл в 13-й раз, имея в своем послужном списке 20 победу и ничью.

Видео боя Максим Продан — Мигель Чезарио Антин

Напомним, в сентябре 2021 году Продан встретился на ринге с албанским боксером, который неподобающим образом вел себя на дуэли взглядов. К сожалению, украинец не сумел преподать урок сопернику в андеркарде шоу Энтони Джошуа — Александр Усик. В реванше Усик вновь победил AJ, впервые защитив чемпионские пояса в хевивейте.