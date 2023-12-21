Джошуа та Вайлдер проведуть бій в один день: прогноз букмекерів

Ер-Ріяд стає світовою столицею боксу

У суботу, 23 грудня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбудеться масштабне шоу боксу, головною подією якого стануть поєдинки за участю колишніх чемпіонів світу в суперважкій вазі британця Ентоні Джошуа та американця Деонтея Вайлдера. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію вечора боксу Джошуа — Валлін.

Обидва боксери є фаворитами у своїх поєдинках. Про це повідомляє Favbet. Суперником AJ стане швед Отто Валлін, а "Бронзовий Бомбардувальник" зустрінеться на ринзі з новозеландцем Джозефом Паркером.

На перемогу Джошуа фахівці пропонують зробити ставку із коефіцієнтом 1,26-1,28. У Валліна шансів значно менше – коефіцієнт 4,00-5,00. Подібні розклади аналітики дають і на поєдинок Вайлдер – Паркер – 1,17-1,20 проти 5,50.

Прогноз букмекерів на бій Ентоні Джошуа — Отто Валлін

Favbet: (перемога Джошуа 1,26 — нічия 17,00 — перемога Валліна 5,00)

William Hill: (1,28 — 19,00 — 4,00)

Прогноз букмекерів на бій Деонтей Вайлдер — Джозеф Паркер

Favbet: (перемога Вайлдера 1,20 – нічия 23.00 – перемога Паркера 5,50)

William Hill: (1,17 — 23,00 — 5,50)

Промо шоу боксу 23 грудня у Саудівській Аравії

Нагадаємо, у лютому 2024 року в Ер-Ріяді пройде бій за титул абсолютного чемпіона світу у хевівейті між українцем Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф’юрі. Боксери провели першу пресконференцію, яка завершилася штовханиною.