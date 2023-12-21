Джошуа и Уайлдер проведут бой в один день: прогноз букмекеров
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Эр-Рияд становится мировой столицей бокса
В субботу, 23 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдет масштабное шоу бокса, главным событием которого станут поединки с участием бывших чемпионов мира в супертяжелом весе британца Энтони Джошуа и американца Деонтея Уайлдера. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию вечера бокса Джошуа — Валлин.
Оба боксера являются фаворитами в своих поединках. Об этом сообщает Favbet. Соперником AJ станет швед Отто Валлин, а "Бронзовый Бомбардировщик" встретится на ринге с новозеландцем Джозефом Паркером.
На победу Джошуа специалисты предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,26-1,28. У Валлина шансов значительно меньше — коэффициент 4,00-5,00. Подобные расклады аналитики дают и на поединок Уайлдер — Паркер — 1,17-1,20 против 5,50.
Прогноз букмекеров на бой Энтони Джошуа — Отто Валлин
- Favbet: (победа Джошуа 1,26 — ничья 17,00 — победа Валлина 5,00)
- William Hill: (1,28 — 19,00 — 4,00)
Прогноз букмекеров на бой Деонтей Уайлдер — Джозеф Паркер
- Favbet: (победа Уайлдера 1,20 — ничья 23.00 — победа Паркера 5,50)
- William Hill: (1,17 — 23,00 — 5,50)
Напомним, в феврале 2024 года в Эр-Рияде пройдет бой за титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри. Боксеры провели первую пресс-конференцию, которая завершилась толкотней.