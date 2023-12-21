Джошуа - Валлин: где и когда смотреть в Украине грандиозное шоу бокса

Украинские медиа-компании не заинтересовались в трансляции шоу

В субботу, 23 декабря, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на Kingdom Arena состоится большой вечер профессионального бокса, главным событием которого станет поединок экс-чемпиона мира Энтони Джошуа (26–3, 23 КО) из Великобритании и Отто Валлина из Швеции (26–1, 11 KO). "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию вечера бокса Джошуа — Валлин.

В Украине официальную трансляцию поединка Джошуа — Валлин можно будет посмотреть по системе PPV (плати за просмотр) на меди-платформе DAZN. Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Стоимость просмотра шоу в Украине — 435 грн. Начало шоу бокса — в 18:00 (время киевское). Главный бой вечера состоится ближе к полуночи. Также просмотр вечера бокса доступен на ESPN+, FuboTV и TNT Sports.

Добавим, что организаторы постарались на славу, пригласив на шоу немало знаменитых боксеров, в частности супертяжей. Андеркард блистает суперзвездами мировой величины.

Кард шоу Джошуа — Валлин

Энтони Джошуа (26-3, 23 KO) – Отто Валлин (26-1, 14 KO)

Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 KO) – Джозеф Паркер (33-3, 23 KO)

Дмитрий Бивол (21-0, 11 KO) – Линдон Артур (23-1, 16 KO)

Даниель Дюбуа (19-2, 18 KO) – Джаррелл Миллер (26-0-1, 22 KO)

Джей Опетая (23-0, 18 KO) – Эллис Зорро (17-0, 7 KO)

Филип Хргович (16-0, 13 KO) – Марк де Мори (41-2-2, 36 KO)

Арсланбек Махмудов (18-0, 17 KO) – Агит Кабайел (23-0, 15 KO)

Фрэнк Санчес (23-0, 16 KO) – Джуниор Фа (20-2, 11 KO)

Промо шоу бокса 23 декабря в Саудовской Аравии

Напомним, Эр-Рияд превращается в мекку бокса. Недавно здесь Франсин Нганну едва не побил Тайсон Фьюри, а в феврале 2024 года Цыганский король здесь проведет чемпионский поединок против украинца Александра Усика.