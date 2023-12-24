Джошуа розбив ніс супернику, той відмовився виходити на ринг (відео)

AJ переміг суперника технічним нокаутом

У суботу, 23 грудня, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбувся великий вечір професійного боксу, головною подією якого став супербій Ентоні Джошуа (27-3, 24 KO) — Отто Валлін (26-2, 14 KO).

Поєдинок, що проходив на Kingdom Arena, завершився достроковою перемогою Джошуа. Про це повідомляє "Телеграф".

Традиційно бій почався з розвідки, яку виграв Джошуа. Ентоні відмінно стримував суперника джебом, періодично завдаючи тому шкоди силовими ударами. Швед, який не славиться швидкою роботою ніг, був легкою ціллю для колишнього чемпіона. У п’ятому раунді AJ потужним хуком ледь не відправив опонента у нокдаун, проте швед із розбитим носом зумів "вижити" до кінця раунду. Однак на шосту 3-хвилинку Отто не вийшов — тренер сказав "Досить!".

Вечір боксу в Ер-Ріяді складався з 8 поєдинків, шість з яких проходили у надважкій вазі. У Саудівській Аравії виступив потенційний суперник Олександра Усика хорват Філіп Хргович, який брутально нокаутував "Вікінга" з Австралії. Крім того, колишній суперник українця Даніель Дюбуа потужно повернувся на ринг, перемігши американського гіганта Джаррела Міллера.

Цікаво, що на шоу в Ер-Ріяді виступили два російські боксери. Арсланбек Махмудов під прапором Канади сенсаційно програв нокаутом німцю Агіту Кабаєлу, а Дмитро Бівол під прапором Киргизії розібрався із британцем Ліндоном Артуром у 12 раундах. У головному поєдинку андеркарда Деонтей Вайлдер примудрився програти Джозефу Паркеру.