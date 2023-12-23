Російський "Лев" впав у нокаут, ховаючись від санкцій під прапором Канади (відео)

Російський боксер б’ється на світовій арені під прапором Канади, де він мешкає

У суботу, 23 грудня, на вечорі боксу в Саудівській Аравії відбулася сенсація.

У бою небитих супертяжів Арсланбек Махмудов (18-1, 17 KO) — Агіт Кабайєл (24-0, 16 KO) стався нокаут. Про це повідомляє "Телеграф".

Російський боксер Махмудов, який б’ється під прапором Канади, сенсаційно програв німцю Кабаєлу. Після серії влучень у російського "Лева" різко зникли сили й у 4 раунді він виглядав сильно втомленим. Саме у 4-й 3-хвилинці 31-річний Агіт серією ударів по корпусу нокаутував 34-річного росіянина.

Відео нокауту в бою Арсланбек Махмудов — Агіт Кабаєл:

Додамо, що Махмудов має у своєму послужному списку 18 перемог, 17 із яких нокаутом. Кабаєл, у свою чергу, здобув свою 24 перемогу в кар’єрі та 16 нокаутом.

До речі, перші чотири поєдинки на вечорі боксу в Ер-Ріяді завершилися нокаутом. Напередодні претендент на пояс IBF, який належить Олександру Усику, хорват Філіп Хргович брутально нокаутував австралійського боксера Марка де Морі.

Нагадаємо, Махмудов засвітився на вечорі боксу Ф’юрі — Нганну. Там він також "ховався" під прапором Канади.