Российский "Лев" упал в нокаут, прячась от санкций по флагом Канады (видео)

Росссийский боксер дерется на мировой арене под флагом Канады, где он проживает

В субботу, 23 декабря, на вечере бокса в Саудовской Аравии произошла сенсация.

В бою небитых супертяжей Арсланбек Махмудов (18-1, 17 KO) – Агит Кабайел (24-0, 16 KO) произошел нокаут. Об этом сообщает "Телеграф".

Российский боксер Махмудов, который дерется под флагом Канады, сенсационно проиграл немцу Кабайелу. После серии попаданий у российского "Льва" резко пропали силы и к 4 раунду он выглядел сильно уставшим. Именно в 4-й 3-минутке 31-летний Агит серией ударов по корпусу нокаутировал 34-летнего россиянина.

Видео нокаута в бою Арсланбек Махмудов — Агит Кабайел:

Добавим, что Махмудов имеет в своем послужном списке 18 побед, 17 из которых нокаутом. Кабайел, в свою очередь, добыл свою 24 победу в карьере и 16 нокаутом.

К слову, первые четыре поединка на вечере бокса в Эр-Рияде завершились нокаутом. Накануне претендент на пояс IBF, который принадлежит Александру Усику, хорват Филип Хргович брутально нокаутировал австралийского боксера Марка де Мори.

Напомним, Махмудов засветился на вечере бокса Фьюри — Нганну. Там он также "скрывался" под флагом Канады.