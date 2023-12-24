Паркер розгромив Вайлдера у бою (відео)

Колишні чемпіони світу зустрілися на ринзі

У суботу, 23 грудня, в Ер-Ріяді проходить грандіозний вечір професійного боксу, в андекарді якого зустрілися колишні чемпіони світу в хевівейті Деонтей Вайлдер (43-3-1, 42 KO) та Джозеф Паркер (34-3, 23 KO).

12-раундовий поєдинок за титули WBC International та WBO Inter-Continental завершився перемогою Паркера суддівським рішенням. Про це повідомляє "Телеграф".

Боксери провели поєдинок у середньому темпі з невеликою кількістю ударів. Вайлдер віддав центр рингу супернику, обравши тактику другого номера. А ось Паркер періодично "вибухав" і доносив до цілі потужні удари з правої.

Примітно, що довгорукий Деонтей чудово почував себе на ближній дистанції, зустрічаючи опонента. А ось у "далньому" бою американець практично не працював, за що і поплатився наприкінці 8 раунду, коли Паркер просто змусив "Бронзового бомбардувальника" виживати в кутку рингу. У підсумку поєдинок тривав усі відведені 12 раундів, за підсумками яких новозеландський боксер розгромив зіркового суперника. Підсумковий рахунок — 118-111, 118-110 та 120-108.

Вечір боксу в Ер-Ріяді складається із 8 поєдинків. У головному бою шоу зустрінуться ексчемпіон світу Ентоні Джошуа (26-3, 23 KO) та колишній претендент на титул Отто Валлін (26-1, 14 KO). Додамо, у Саудівській Аравії виступив потенційний суперник Олександра Усика Філіп Хргович, який брутально нокаутував "Вікінга" з Австралії. Крім того, колишній суперник українця Даніель Дюбуа потужно повернувся на ринг, перемігши американського гіганта Джаррела Міллера.

Цікаво, що на шоу в Саудівській Аравії виступили два російські боксери. Арсланбек Махмудов під прапором Канади сенсаційно програв нокаутом німцю Агіту Кабаєлу, а Дмитро Бівол під прапором Киргизії розібрався із британцем Ліндоном Артуром у 12 раундах.