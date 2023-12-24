Макгрегор минуту доставал Роналду: реакция футболиста стала мемом (видео)

Звездные гости немного пообщались во время шоу

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся грандиозный вечер профессионального бокса Энтони Джошуа (27-3, 24 KO) – Отто Валлин (26-2, 14 KO).

В ринг-сайде нашлось место звездным гостям шоу — бойцу ММА Конору Макгрегору и футболисту "Аль-Насра" Криштиану Роналду. Об этом сообщает "Телеграф".

Звездный ирландец подсел к футболисту и минуту что-то рассказывал. При этом португалец явно не был заинтересован в данной беседе, на что указывало его поведение. В какой-то момент КриРо таки улыбнулся. В сети подчеркнули, что данная беседа выглядела максимально неловко.

Шоу бокса в Эр-Рияде порадовало болельщиков яркими боями, шесть из которых проходили в королевском дивизионе (хевивейте). В Саудовской Аравии выступил потенциальный соперник Александра Усика хорват Филип Хргович, который жестко нокаутировал "Викинга". Кроме того, бывший соперник украинца Даниель Дюбуа удачно вернулся на ринг, досрочно победив американского гиганта Джаррела Миллера на последних секундах боя.

Добавим, что на шоу в Эр-Рияде выступили два российских боксера. Арсланбек Махмудов под флагом Канады сенсационно проиграл нокаутом немцу Агиту Кабайелу, а Дмитрий Бивол под флагом Киргизии избил британца Линдона Артура в 12 раундах. В главном поединке андеркарда Деонтей Уайлдер без шансов уступил Джозефу Паркеру.