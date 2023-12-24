Асист року: у Серії А футболіст видав феноменальну передачу п’ятою (відео)

Якби за асист давали премію, цей пас явно взяв би нагороду

У суботу, 23 грудня, "Інтер" у рамках матчу 17-го туру чемпіонату Італії приймав "Лечче". До речі, міланський клуб отримав серйозного опонента у плей-оф Ліги чемпіонів.

Зустріч, що проходила у Мілані на стадіоні "Джузеппе Меацца", завершилася упевненою перемогою господарів із рахунком 2:0. Про це повідомляє "Телеграф".

Міланський клуб без проблем впорався із середняком ліги, забивши двічі у двох таймах. У першій половині зустрічі відзначився Ян-Аурель Людгер Біссек, а в другій — Ніколо Барелла. Гольова передача на італійського хавбека стала родзинкою гри. Австрієць Марко Арнаутович пасом п’ятою "розрізав" усю оборону гостей, вивівши Бареллу на побачення з кіпером.

Суперпас Арнаутовича у відеоогляді матчу "Інтер" — "Лечче"

Додамо, що "Інтер" (44 очки) йде першим у турнірній таблиці Серії А, "Лечче" (20 очок) — 12-й.

Раніше повідомлялося, що український хавбек "Емполі" Віктор Коваленко віддав феноменальний асист у матчі проти "Дженоа" Руслана Маліновського.

Нагадаємо, український форвард "Жирони" Артем Довбик записав на свій рахунок гольову передачу в Кубку Іспанії, щоправда, українець лише завадив партнеру.