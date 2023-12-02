Маліновський забив супергол у Серії А, Коваленко відповів геніальним асистом (відео)

У Серії А відбулося "українське" дербі

У суботу, 2 грудня, півзахисник "Дженоа" та збірної України Руслан Маліновський забив красивий гол у Серії А сезону 2023/24. Напередодні хавбек відзначився феноменальним взяттям воріт у грі проти "Фрозіноне" (1:2).

30-річний українець вийшов у старті у матчі 14-го туру чемпіонату Італії проти "Емполі" Віктора Коваленка та відкрив рахунок у грі. Про це повідомляє "Телеграф".

На 37-й хвилині Руслан потужним ударом з лівої з-за меж чужого штрафного майданчика вразив ворота гостей. Примітно, що Маліновський забив свій другий гол у Серії А за "Дженоа" у другій грі поспіль, причому обидва голи він оформив дальніми ударами. Український хавбек за кількістю голів з-за меж штрафного в топ-5 лігах (17 голів) поступається лише Ліонелю Мессі (23). Статистика ведеться з 2019 року, коли Руслан почав грати у Серії А.

Коваленко вийшов на поле у другому таймі й віддав феноменальну гольову передачу на Маттео Канчельєрі.

Огляд матчу "Дженоа" – "Емполі" – 1:1

У 13 матчах за "Дженоа" у сезоні 2023/24 Маліновський оформив 2 голи й віддав три результативні передачі. 27-річний Коваленко, у свою чергу, у 6 іграх за "Емполі" забив 2 голи та віддав 1 асист.

Раніше повідомлялося, що хавбек "Емполі" Коваленко забив супергол у ворота чинних чемпіонів Італії. А у матчі з "Сассуоло" Серія А вкрала в українця гол.