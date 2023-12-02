Малиновский забил супергол в Серии А, Коваленко ответил гениальным ассистом (видео)

В Серии А состоялось "украинское" дерби

В субботу, 2 декабря, полузащитник "Дженоа" и сборной Украины Руслан Малиновский забил красивый гол в Серии А сезона 2023/24. Накануне хавбек отметился феноменальным взятием ворот в игре против "Фрозиноне" (1:2).

30-летний украинец вышел в старте в матче 14-го тура чемпионата Италии против "Эмполи" Виктора Коваленко и открыл счет в игре. Об этом сообщает "Телеграф".

На 37-й минуте Руслан мощным ударом с левой из-за пределов чужой штрафной поразил ворота гостей. Примечательно, что Малиновский забил свой второй гол в Серии А за "Дженоа" во второй игре кряду, причем оба гола он оформил дальними ударами. Украинский хавбек по количеству голов из-за пределов штрафной в топ-5 лигах (17 голов) уступает только Лионелю Месси (23). Статистика ведется с 2019 года, когда Руслан начал играть в Серии А.

Коваленко вышел на поле во втором тайме и отдал феноменальную голевую передачу на Маттео Канчелльери.

Обзор матча "Дженоа" - "Эмполи" - 1:1

В 13 матчах за "Дженоа" в сезоне 2023/24 Малиновский оформил 2 гола и отдал три результативные передачи. 27-летний Коваленко, в свою очередь, в 6 играх за "Эмполи" забил 2 гола и отдал 1 ассист.

Ранее сообщалось, что хавбек "Эмполи" Коваленко забил супергол в ворота действующих чемпионов Италии. А в матче с "Сассуоло" Серия А украла у украинца гол.