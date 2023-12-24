Ассист года: в Серии А футболист выдал феноменальную передачу пяткой (видео)

Если бы за ассист давали премию, этот пас явно бы взял награду

В субботу, 23 декабря, "Интер" в рамках матча 17-го тура чемпионата Италии принимал "Лечче". К слову, миланский клуб получил серьезного оппонента в плей-офф Лиги чемпионов.

Встреча, проходившая в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца", завершилась уверенной победой хозяев со счетом 2:0. Об этом сообщает "Телеграф".

Миланский клуб без проблем разделался с середняком лиги, забив дважды в двух таймах. В первой половине встречи отличился Ян-Аурель Людгер Биссек, а во второй — Николо Барелла. Голевая передача на итальянского хавбека стала изюминкой игры. Австриец Марко Арнаутович пасом пяткой "разрезал" всю оборону гостей, выведя Бареллу на свидание с кипером.

Суперпас Арнаутовича в видеообзоре матча "Интер" — "Лечче"

Добавим, что "Интер" (44 очка) идет первым в турнирной таблице Серии А, "Лечче" (20 очков) — 12-й.

Ранее сообщалось, что украинский хавбек "Эмполи" Виктор Коваленко отдал феноменальный ассист в матче против "Дженоа" Руслана Малиновского.

Напомним, украинский форвард "Жироны" Артем Довбик записал на свой счет голевую передачу в Кубке Испании, правда, украинец лишь помешал партнеру.