"Вариантов нет": известный российский футболист рассказал, когда РФ вернется в футбол

Знаменитый российский футболист, похоже, понимает, что происходит в мире

Бывший футболист лондонского "Арсенала" и сборной России Андрей Аршавин считает, что российский футбол вернется на международную арену только после окончания войны в Украине. УЕФА и ФИФА отстранили все российские клубы и сборные после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Соответствующий комментарий Аршавина приводит sport-weekend.com. Кроме того, бывший форвард считает правильным решение Российского футбольного союза (РФС) остаться в Европе.

– А идею перехода российского футбола в Азию одобряете?

– Лично я против. Плюсов не вижу. Главный минус в том, что европейские клубы сильнее, и Лига чемпионов куда более раскручена, чем азиатская.

– Как скоро, на ваш взгляд, может состояться возвращение российских клубов в евротурниры?

– Пока СВО идет, думаю, вариантов нет. Но затем мы наверняка снова будем играть в европейских турнирах, – сказал Аршавин.

Напомним, УЕФА пытался вернуть на международную арену юношеские команды РФ, однако под давлением европейских стран Союз отменил свое решение.