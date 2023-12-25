Бразилію можуть усунути від ЧС з футболу і не лише

ФІФА застерегла бразильський футбол від втручання держави

Збірну Бразилії з футболу, яка посідає 5-те місце у рейтингу ФІФА, можуть усунути від міжнародних змагань.

Про це повідомляє espn. За інформацією джерела, Міжнародна федерація футболу (ФІФА) та Конфедерація футболу Південної Америки (КОНМЕБОЛ) написали листа-попередження Бразильській конфедерації футболу (CBF).

Річ у тому, що CBF хоче провести вибори нового президента організації та замінити Едналдо Родрігеса на цій посаді. Родрігеса звинувачують у порушеннях на торішніх виборах президента організації, а Суд Ріо-де-Жанейро усунув його та всіх його призначенців у CBF з посади 7 грудня.

У ФІФА просять почекати з проведенням нових виборів голови CBF, інакше вони застосують санкції до CBF та бразильських клубів. Повідомляється, що ФІФА може усунути на невизначений термін збірну Бразилії від Кубка Америки та чемпіонату світу, а бразильські команди – від Кубка Лібертадорес.

Раніше повідомлялося, що монополія ФІФА та УЄФА на європейський футбол йде в історію після того, як воскресла Європейська Суперліга. Нова футбольна організація вже презентувала формат свого єврокубка., а також заявила, що показуватиме всі матчі безкоштовно.