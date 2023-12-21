Суперліга представила формат свого єврокубка

У турнірі планується участь 64 команд

У Європейській Суперлізі буде три дивізіони. Напередодні Європейський суд звинуватив УЄФА та ФІФА у монополізації футболу в Європі, відкривши шлях нової організації для проведення єврокубкових поєдинків.

Формат європейської футбольної Суперліги опубліковано на сайті компанії A22 Sports, яка виступає спонсором змагань. У першому сезоні турніру передбачається участь 64 команд, які будуть поділені на три дивізіони "Зірковий" (16 команд), "Золотий" (16) та "Синій" (32).

У кожному дивізіоні будуть сформовані групи по 8 учасників, які зіграють між собою 14 матчів. Чотири найкращі команди з кожної групи у перших дух дивізіонах вийдуть у плей-офф. У Синьому дивізіоні — по 2 найкращі команди із групи. Плей-офф Суперліги нічим не відрізняється від плей-офф Ліги чемпіонів, крім того, що фінал буде проведено на нейтральному полі.

2 найгірші команди сезону Зіркової ліги в наступному сезоні Суперліги будуть замінені на 2 найкращі із Золотої. Те саме стосується Золотої та Синьої ліг. А ось із Синьої ліги планується замінювати одразу 20 команд із 32. Заміна відбуватиметься за принципом виступів команд на внутрішній арені.

Жіноча Суперліга складатиметься з двох дивізіонів.

Раніше повідомлялося, що у Лізі чемпіонів відбувся останній груповий етап із 8 групами по 4 команди, адже з наступного сезону турнір кардинально зміниться. Нагадаємо, напередодні в Ньоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу ЛЧ.