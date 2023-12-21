Суперлига представила формат своего еврокубка

В турнире планируется участие 64 команд

В Европейской Суперлиге будет три дивизиона. Накануне Европейский суд обвинил УЕФА и ФИФА в монополизации футбола в Европе, открыв дорогу новой организации для проведения еврокубковых поединков.

Формат европейской футбольной Суперлиги опубликован на сайте компании A22 Sports, которая выступает спонсором соревнований. В первом сезоне турнира предполагается участие 64 команд, которые будут разделены на три дивизиона "Звездный" (16 команд), "Золотой" (16) и "Синий" (32).

В каждом дивизионе будут сформированы группы по 8 участников, которые сыграют между собой 14 матчей. Четыре лучшие команды из каждой групп в первых двух дивизионах выйдут в плей-офф. В Синем дивизионе — по 2 лучшие команды из группы. Плей-офф Суперлиги ничем не отличается от плей-офф Лиги чемпионов, кроме того, что финал будет проведен на нейтральном поле.

2 худшие команды сезона Звездной лиги в следующем сезоне Суперлиги будут заменены на 2 лучшие из Золотой. То же самое касается Золотой и Синей лиг. А вот из Синей лиги планируется заменять сразу 20 команд из 32. Заменя будет происходить по принципу выступлений команд на внутренней арене.

Женская Суперлига будет состоять из двух дивизионов.

Ранее сообщалось, что в Лиге чемпионов состоялся последний групповой этап с 8 группами по 4 команды, ведь со следующего сезона турнир кардинально преобразится. Напомним, накануне в Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала ЛЧ.