Бразилию могут отстранить от ЧМ по футболу и не только

ФИФА предостерегла бразильский футбол от вмешательства государства

Сборную Бразилии по футболу, которая занимает 5-е место в рейтинге ФИФА, могут отстранить от международных соревнований.

Об этом сообщает espn. По информации источника, Международная федерация футбола (ФИФА) и Конфедерация футбола Южной Америки (КОНМЕБОЛ) написали письмо-предупреждение Бразильской конфедерации футбола (CBF).

Дело в том, что CBF хочет провести выборы нового президента организации и заменить Эдналдо Родригеса на этому посту. Родригеса обвиняют в нарушениях на прошлогодних выборах президента организации, а Суд Рио-де-Жанейро отстранил его и всех его назначенцев в CBF от должности 7 декабря.

В ФИФА просят подождать с проведением новых выборов главы CBF, в ином случае они применят санкции к CBF и бразильским клубам. Сообщается, что ФИФА может отстранить на неопределенный срок сборную Бразилии от Кубка Америки и чемпионата мира, а бразильские команды — от Кубка Либертадорес.

Ранее сообщалось, что монополия ФИФА и УЕФА на европейский футбол уходит в историю после того, как воскресла Европейская Суперлига. Новая футбольная организация уже представила формат своего еврокубка., а также заявила, что будет показывать все матчи бесплатно.