"Дети играют в футбол, а не нюхают клей": министр объяснил, почему не наказывают сбежавших из Украины футболистов

Футболисты якобы формируют международный имидж Украины

Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бидный высказался об украинских спортсменах, которые выехали из страны в составе делегаций и не вернулись.

Соответствующий комментарий украинского чиновника приводит ВВС. По словам Бидного, из многотысячной когорты атлетов национальных сборных не вернулось всего около 300 человек.

Примечательно, что в "списке уклонистов", который был опубликован на сайте Министерства числились и украинские футболисты уровня сборной, в частности вингер "Челси" Михаил Мудрик. Министерство наказывало сбежавших спортсменов отстранением от сборной, однако это почему-то не распространяется на футбол. По словам министра, чиновники, давая спортсменам разрешение на выезд за границу не учли возможность того, что кто-то может уехать и подписать контракт с иностранным клубом, как это произошло с Довбиком, Мудриком, Трубиным и другими.

"То есть с точки зрения определенной справедливости, чем отличается человек, уезжающий за границу играть в футбол, от человека, который, например, едет за границу работать по контракту инженером?

С одной стороны, ничем. С другой – отличается, потому что (футболист) показывает Украину всему миру, говорит об Украине всему миру. Все знают, что это украинский футболист, наши дети носят футболки (с его фамилией), хотят походить на него и играют в футбол, а не нюхают клей. Это тоже очень важная функция", — сказал Бидный.

Министр отметил, что не собирается наказывать уехавших из Украины футболистов сборной, ведь те наверняка получали бы "бронь", играя в родном чемпионате.

"Мудрика мы не будем исключать из сборной и будем болеть за него. Пусть прославляет нашу страну, как сможет. Тем более, что, играя в Украине, например, за донецкий "Шахтер", он, скорее всего, из-за определенных механизмов бронирования не был бы, по крайней мере, пока призван в ряды Вооруженных сил", — добавил министр.

Напомним, полузащитник "Шахтера" U-19 Александр Роспутько не вернулся с командой в Украину после путешествия в Бельгию на матч Юношеской лиги УЕФА с "Антверпеном" (2:1). Как оказалось, игрок попросил политического убежища в РФ.