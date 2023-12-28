"Діти грають у футбол, а не нюхають клей": міністр пояснив, чому не карають футболістів, які втекли з України

Футболісти нібито формують міжнародний імідж України

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний висловився про українських спортсменів, які виїхали з країни у складі делегацій та не повернулися.

Відповідний коментар українського чиновника наводить ВВС. За словами Бідного, із багатотисячної когорти атлетів національних збірних не повернулося лише близько 300 осіб.

Примітно, що у "списку ухилянтів", який був опублікований на сайті Міністерства, опинилися й українські футболісти рівня збірної, зокрема вінгер "Челсі" Михайло Мудрик. Міністерство карало спортсменів, що втекли, відстороненням від збірної, проте це чомусь не поширюється на футбол. За словами міністра, чиновники, даючи спортсменам дозвіл на виїзд за кордон, не врахували можливість того, що хтось може виїхати й підписати контракт з іноземним клубом, як це сталося з Довбиком, Мудриком, Трубіним та іншими.

"Тобто з точки зору певної справедливості, чим відрізняється людина, яка виїжджає за кордон грати в футбол, від людини, яка, наприклад, їде за кордон працювати за контрактом інженером?

З одного боку, нічим. З іншого – відрізняється, тому що (футболіст) показує Україну всьому світу, говорить про Україну всьому світу. Всі знають, що це український футболіст, наші діти носять футболки (з його прізвищем), хочуть бути схожими на нього і грають в футбол, а не нюхаюти клей. Це теж дуже важлива функція", — сказав Бідний.

Міністр зазначив, що не збирається карати футболістів збірної, які виїхали з України, адже ті, напевно, отримували б "бронь", граючи в рідному чемпіонаті.

"Мудрика ми не будемо виключати зі збірної і будемо вболівати за нього. Хай прославляє нашу країну як зможе. Тим більше, що, граючи в Україні, наприклад, за донецький "Шахтар", він, скоріше за все, через певні механізми бронювання не був би, принаймні поки що, призваний до лав Збройних сил", — додав міністр.

Нагадаємо, півзахисник "Шахтаря" U-19 Олександр Роспутько не повернувся з командою в Україну після подорожі до Бельгії на матч Юнацької ліги УЄФА з "Антверпеном" (2:1). Як виявилось, гравець попросив політичного притулку у РФ.