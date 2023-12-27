Мудрик забив гол та отримав травму в Англії (відео)

Українець вийшов у старті та проїв непогану гру

У середу, 27 грудня, лондонський "Челсі" у рамках матчу 19-го туру чемпіонату Англії сезону 2023/24 приймав "Кристал Пелес". У старті Синіх вийшов український вінгер Михайло Мудрик, який нещодавно став героєм кубкового матчу з "Ньюкаслом".

Зустріч, що проходила у Лондоні на стадіоні "Стемфорд Брідж", завершилася з рахунком 2:1 на користь "Челсі". Про це повідомляє "Телеграф".

Вже в дебюті зустрічі Михайло відкрив рахунок у грі, в дотик переправивши м’яч у ворота після прострілу Мало Густо. Михайло активно провів тайм, виводив партнера на побачення з кіпером і не реалізував подібний момент. Наприкінці першої половини гості забили гол у роздягальню — відзначився Майкл Олісе.

У середині другого тайму Мудрик отримав пошкодження, через що його замінили. Під завісу Сині вирвали перемогу завдяки пенальті, який реалізував Ноні Мадуеке.

Повний відеоогляд матчу "Челсі" — "Кристал Пелес" буде доступний тут пізніше.

Мудрик у сезоні 2023/24 провів 19 матчів у складі Синіх, відзначившись 4 голами та 2 асистами. Цей результат підняв "Челсі" (25 очок) на 10-у позицію в турнірній таблиці АПЛ, "Крістал Пелас" (18 очок) — 16-й.

Раніше повідомлялося, що "Реал" та "Челсі" можуть провести обмін воротарями. У Лондоні може опинитися воротар національної команди Андрій Лунін, а в Мадриді — Кепа Арісабалага, який на цей час орендований Вершковими.

Нагадаємо, в Англії назвали головну причину невдач Мудрика.