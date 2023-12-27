Мудрик забил гол и получил травму в Англии (видео)

Украинец вышел в старте и проел неплохую игру

В среду, 27 декабря, лондонский "Челси" в рамках матча 19-го тура чемпионата Англии сезона 2023/24 принимал "Кристал Пэлас". В старте Синих вышел украинский вингер Михаил Мудрик, который недавно стал героем кубкового матча с "Ньюкаслом".

Встреча, проходившая в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж", завершилась со счетом 2:1 в пользу "Челси". Об этом сообщает "Телеграф".

Уже в дебюте встречи Михаил открыл счет в игре, в касание переправив мяч в ворота после прострела Мало Густо. Михаил активно провел тайм, выводил партнера на свидание с кипером и сам не реализовал подобный момент. В концовке первой половины гости забили гол в раздевалку — отличился Майкл Олисе.

В середине второго тайма Мудрик получил повреждение и был заменен. Под занавес Синие вырвали победу благодаря пенальти, который реализовал Нони Мадуэке.

Полный видеообзор матча "Челси" — "Кристал Пэлас" будет доступен здесь позднее.

Мудрик в сезоне 2023/24 провел 19 матчей в составе Синих, отметившись 4 голами и 2 ассистами. Этот результат поднял "Челси" (25 очков) на 10-ю позицию в турнирной таблице АПЛ, "Кристал Пэлас" (18 очков) — 16-й.

Ранее сообщалось, что "Реал" и "Челси" могут провести обмен вратарями. В Лондоне может оказаться вратарь национальной команды Андрей Лунин, а в Мадриде — Кепа Арисабалага, который на данный момент арендован Сливочными.

Напомним, в Англии назвали главную причину неудач Мудрика.