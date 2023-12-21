"Реал" и "Челси" готовят обмен украинца

Украинский страж ворот может оказаться в сильнейшей лиге мира

Вратарь сборной Украины и мадридского "Реала" Андрей Лунин привлек внимание лондонского "Челси", где выступает украинский вингер Михаил Мудрик.

Об этом сообщает Planetarealmadrid. По информации источника, английский клуб хочет провести обмен с мадридцами.

Лондонцы предлагают "Реалу" выкупить правда за вратаря Кепу Арисабалагу, который находится в аренде в Мадриде, в обмен на украинского стража ворот. В "Челси" восхитились игрой Андрея, который из-за травм Тибо Куртуа и Кепы несколько раз выходил в старте и показывал игру мирового класса. С возвращением Кепы из лазарета у Лунина нелучшие перспективы в "Реале", а потому он может покинуть мадридский суперклуб.

В текущем сезоне 24-летний Лунин провел 9 матчей в составе "Реала", в которых пропустил 6 голов, четырежды отстояв на "ноль".

Ранее сообщалось, что Лунин попал в сферу интересов испанского "Бетиса".

Напомним, в матче Лиги чемпионов против "Браги" выступление Андрея настолько впечатлило пресс-службу "Реала", что они назвали украинца "Самым надежным паролем для Wi-Fi".